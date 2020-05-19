經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文（8462）雖受新冠肺炎疫情干擾，2020年首季獲利仍創同期次高、每股盈餘1.68元，表現符合預期。隨著疫情趨緩，投顧法人看好柏文5月營收可望恢復成長，帶動第二季營運回升，看好全年獲利繳出雙位數成長。

柏文受台股股災拖累，3月中股價下探101.5元的2年半低點，隨後止跌穩步回升，今（19）日開高穩揚，最高上漲4％至195元，登近4月波段高點。早盤維持逾3％漲幅，位居觀光類股漲勢前段班，2個月來波段漲幅已逾9成。

柏文2020年首季合併營收8.73億元，季減4.34％、年增4.1％，創同期新高。毛利率33.21％、營益率17.68％，雙創同期次高。惟歸屬母公司稅後淨利1.13億元，季減7.39％、年減3.76％，為近1年半低點，但仍創同期次高，每股盈餘（EPS）1.68元。

投顧法人認為，柏文首季營收及毛利率較去年同期成長，主要受惠去年底台北2處新據點貢獻增加、配合今年首季新開2處據點挹注。獲利出現「雙降」，主要由於因應防疫措施造成營業費用增加，首季獲利表現符合預期。

受海軍敦睦艦隊爆發群聚感染，申請付費延展會籍人數增加、會員進場運動及執行私人教練課程意願降低影響，柏文4月自結合併營收2.61億元，月減11.6％、年減9.54％，創近4月低點。不過，累計1～4月自結合併營收11.34億元，仍年增0.79％、續創同期新高。

投顧法人指出，新冠肺炎疫情使柏文教練課程的運動保健服務營收下滑，但隨著台灣疫情趨緩，超過1個月無本土新增病例，5月起各廠館會員進場健身人數明顯增加，且10日起預售的台北石牌廠優於預期，預期5月營收將恢復成長，第二季營收及獲利均可望回升。

投顧法人認為，全台去年新增138間健身場館，其中約7～8成為以教練課程為主的小型工作室，受新冠肺炎疫情衝擊，此類健身房易因現金流問題而暫停營業或關店，看好具規模性及良好競爭優勢的柏文可望受惠，會員及教練招聘人數增加，將有助市占率擴張加速。

柏文今年規畫開設8處新據點目標不變，且每季均有新據點開出，投顧法人持續看好柏文產業地位及台灣健身市場後市，維持柏文2020年營運展望不變、看好獲利可望年增18％、續創新高，維持「增加持股」評等、目標價215元不變。

(時報資訊)