美國疾病管制與預防中心（CDC ）計畫對全美25大都會區多達32萬5000人展開大規模新冠病毒抗體研究，以追蹤病毒在明年或之後會如何擴散全國。

非營利組織Vitalant Research Institute所長Michael Busch表示，CDC這個研究預計將在6或7月展開，會就全美25大都會區捐血者的血液樣本進行新冠狀病毒抗體檢測。

這項研究由美國國家心肺與血液研究所及美國國家過敏和傳染病研究所資助，而Busch是初步研究階段的負責人，將對第一批36000個樣本進行檢測。

美國CDC發言人Kristen Nordlund表示，由CDC資助的部分將於本周正式公布，將擴大檢測範圍與時間，在未來18個月持續採樣，以了解抗體隨時間的演化，研究人員會以滾動方式公布研究結果。這項研究亦有助於科學家進一步了解人體對新冠狀病毒的免疫反應是否隨時間減弱。

根據路透社統計，美國的新冠狀病毒感染人數已達到約150萬人，並造成近9萬人死亡。

(時報資訊)