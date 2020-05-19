威剛(3260)庫藏股期間屆滿，累計買回股票5,461張，平均每股51.72元。公司第一季每股賺進2元，加上股價已修正，吸引近期外資逢低回補，昨外資買超達644張，加上台股上漲，今早股價開高走高。

威剛股價在庫藏股期間有撐，守位50元關卡；外資近四個交易日有三天買超，累計近四天共買超495張。

威剛公布，庫藏股屆滿、原定買回6000張，實際共買回5461張，均價51.72元。威剛今股價走高，盤中漲1.7元為53.6元。

記憶體模組廠第一季在低價庫存以及市場搶補貨，營運均交出亮麗成績單。威剛在低價庫存成本優勢下，2020年第一季毛利率以23.76%創歷史新高，第一季稅後淨利年增1.93倍達4.47億元，淨利4.64億元，優於2019年全年獲利，每股稅後淨利2.06元。

第二季起受到疫情衝擊，4月營收比3月下滑；威剛仍看好產業動能，在下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

威剛4月營收20.33億元，月減28.8%，年增10.98%。威剛表示，歐、美、日、東南亞及中南美各國陸續鎖國、封城手段，連帶對各地經濟活動造成不小影響，包括進出口貨運、報關進度延滯等，加上清明連假造成工作天數減少，影響4月營收滑落。

展望下半年，威剛預期，在各地疫情高峰陸續出現後，各國政府準備展開經濟復原行動，整體產業可望於下半年逐季穩定回溫，旺季效應可期。

(時報資訊)