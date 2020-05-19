貿聯-KY(3665)因新冠肺炎疫情導致大陸地區延後復工影響，第1季稅後盈餘為2.36億元，年減28.63%，單季每股盈餘為1.81元，儘管貿聯-KY自4月7日起正式認列新加坡商-Speedy Industrial營收獲利，但因全球疫情各國採取封城封國防疫措施、客戶關廠，貿聯-KY保守看待第2季營運，而歐系外資則不改力挺，維持貿聯-KY「優於大盤表現」，目標價230元。

貿聯-KY第1季營運深受新冠肺炎疫情影響，1月逢農曆新年廠區工時季節性縮減，2月又因疫情在大陸擴散，導致大陸廠區延後復工，好不容易3月中大陸廠區產能恢復正常，疫情又蔓延至歐美及東南亞地區，各地廠區稼動率陸續受到上下游停工及商店關閉影響，雖然貿聯-KY有庫存支應資訊類及車用類大部分的拉貨需求，但整體出貨減緩，致使貿聯-KY第1季業績呈現年減。

貿聯-KY第1季合併營收為49.52億元，較去年同期減少9.65%，由於供應鏈不穩定造成部分物料短缺，且復工期間人員隔離以及必要的防疫措施，導致短期生產成本相對攀升，單季營業毛利為11.85億元，年減7.06%，單季合併毛利率為23.93%，年增0.67個百分點，稅後盈餘為2.36億元，較去年同期減少28.63%，單季每股盈餘為1.81元。

由於第2季歐美及部分亞洲地區新冠肺炎疫情大爆發，生產與商業活動受限，貿聯-KY自結4月合併營收為17.87億元，年減14.61%，累計前4月合併營收為67.36億元，年減10.94%。

就產品別來看，貿聯-KY表示，受惠於在家工作/上課推升筆電周邊配件資訊線需求，且下游產業鏈4月下旬相繼復工，銷售通路重啟，電器用線出貨可望逐步恢復，工業用線因4月底開始全面復工，半導體設備線束出貨仍強，醫療用線亦因供應鏈生產持續，出貨可望增加，而車用線下游於5月相繼階段性復工，電動車廠停工期間線束仍持續出貨，唯後勢仍須觀察美國地區疫情影響。

貿聯-KY日前完成新加坡商Speedy Industrial現金收購，並於4月7日開始認列營收及獲利，歐系外資看好此項收購案，認為將有助於貿聯-KY獲利表現，歐系外資最新報告指出，儘管將貿聯-KY的2020年及2021年每股盈餘降低6%，有鑑於Speedy收購組合偏向於利潤率更高的半導體和醫療設備，且貿聯-KY最大的EV客戶在美國生產將從5月開始，可望推動營收成長，維持貿聯-KY「優於大盤表現」，目標價230元。

(時報資訊)