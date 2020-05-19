高市財政局長李樑堅日前向內部提出因應罷韓分析，建議韓國瑜謹言慎行，卻遭綠營嘲笑，連自己的局長都說市長愛說大話、愛開女性玩笑；韓國瑜19日答詢表示，李樑堅局長有來自學術界的看法，他感謝也尊重，但來自各界的建議每天都有，李樑堅的書面意見只是其中之一。

民進黨議員何權峰質詢，舉出媒體報導財政局長李樑堅提出的罷韓因應策略分析，其中最後一項建議即是要市長謹言慎行，不要亂開玩笑、亂比喻，尤其針對女性議題；他諷刺，連財政局長都要市長別講大話、別開女性玩笑，詢問韓國瑜對此看法。

說韓國瑜，像這樣建議他的，非常多，李樑堅只是其中之一，每天幾乎都有來自各方建議；韓說，李樑堅的看法來自學術界，要求比較嚴謹，他對李局長除了感謝，也是尊重。

李樑堅19日一早到議會時，被媒體問到此事，他坦承是內部呈遞給市長的分析報告，只是個人建議與分析，記者特別提及，民進黨議員陳致中質疑他是用上班時間寫的，涉嫌公私不分，李樑堅有些動怒，拉高分貝解釋「我是假日寫的，什麼上班時間？」

(中時 )