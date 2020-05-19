飛蟻屍海淹沒地板的照片曝光，8千網友看傻喊扯。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

下大雨後地上常見飛蟻的屍體，近日有網友在臉書分享「飛蟻屍海照」，只見爆炸多的飛蟻屍體在地上行成地毯，原PO清理完一秤竟達半公斤，讓人不禁頭皮發麻，也引來8千多人按讚，太誇張，真的沒有最狂只有更狂。

網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文分享，「空襲過後的殘局」從原PO隨文附上的照片可見，地面上有一大片飛蟻、白蟻的屍體組成的地毯，數量多到讓人看了頭皮發麻，且連窗戶邊邊也淪陷，塞滿著飛蟻屍體，清理完後一秤竟有半公斤重。

照片曝光後，引來逾8000人按讚，「密集恐懼症發作」、「不仔細看真的像油蔥酥灑滿地的感覺」、「放捕蚊燈一定響整晚」、「好噁！大水螞蟻也太誇張的爆炸多了吧！」、「沒有最狂只有更狂，這也比我家多太多了」。

後來，也有網友開玩笑說，「這給我家貓看到，會爽死」、「老闆請問一斤多少」、「你家房子是不是木結構快被吃光了，這量也太多了」。

(中時電子報)