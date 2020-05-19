大陸商務部決定從周二（19日）起對澳洲進口的大麥徵收反傾銷稅和反補貼稅。澳洲廣播公司報導，大陸商務部部長鍾山表示兩國正保持溝通，但是在正式徵收反傾銷稅前夕，鍾山沒有接聽澳洲貿易部長伯明翰（Simon Birmingham）的電話，亦沒有給出拒接原因。

報導稱，過去逾一周，伯明翰一直在尋求與中國進行對話，討論大麥反傾銷稅，以及中方暫停進口4間澳洲企業的牛肉產品的問題。惟伯明翰周日（17日）對澳洲廣播公司稱，他請求與大陸商務部部長討論，但這請求沒有被接受。

同樣被拒的還有澳洲農業部長利特爾普勞德（David Littleproud）。利特爾普勞德向澳洲廣播公司新聞證實，他近來也一直無法與大陸農業部長通話。又指大陸徵收反傾銷稅，是為了報復澳洲早前點名指要對大陸的新冠病毒疫情起源展開國際獨立調查。

但利特爾普勞德周二受訪時表示，如果大陸對澳洲進口的大麥徵收反傾銷稅與呼籲調查疫源有關，他會感到非常失望，但事實是兩者互不相干。他又稱，澳洲不會對大陸採取報復行動，陸澳之間不存在貿易戰；若向陸方了解後仍沒法達成共識，澳洲將向世貿尋求裁決。

(中時 )