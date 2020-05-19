聯準會（Fed）主席鮑爾日前接受訪問時表示，雖然美國經濟不會陷入大蕭條，但他認為失業率可能會和當時相仿、逼近25%，無獨有偶，諾貝爾經濟學獎得主Joseph Stiglitz也指出，美國就業市場非常疲弱，甚至可能朝至少25%邁進，若想要擺脫這次危機，依靠「政府支持」將是唯一的方法。

外媒報導，Joseph Stiglitz表示，受到疫情影響，美國的就業市場非常疲弱，在沒有政府進一步的支持政策下，失業率將長期維持兩位數水平，甚至朝向至少25%邁進。

Stiglitz說，在未來的兩年內，想要擺脫病毒帶來的衰退，唯一方法就是政府的支持。同時，他表示，這場公衛危機帶來的不確定性將不會消失，除非疫苗可以很快開發出來，但可能性很小，否則將持續衝擊市場需求。

美國4月份失業率14.7%，創下大蕭條以來最高水準，市場預期5月失業率將進一步上升，不過隨著各地陸續重啟商業活動，可望在6月後出現轉機。

(中時電子報)