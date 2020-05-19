科技公司盧姓總經理前年參加公司及合作診所的春酒後，與對方到錢櫃KTV 唱歌聚會，盧男在包廂內伸手抓捏診所女職員的胸部；台灣高等法院維持一審判決，認定盧男犯後毫無反省之意，飾詞否認、態度難謂良好，依性騷擾罪判刑4月、易科罰金12萬確定。

盧男在2018年3月4日晚參加公司暨合作診所春酒，之後他因診所店長要約一起到錢櫃KTV唱歌，他在包廂內女被害人身旁同事起身如廁，而她坐自己左邊沙發休息，盧男認有機可乘，竟乘眾人歡唱未能注意時時，將她轉向並靠近自己後，再以手抓捏她的左側胸部。

女被害人驚慌大叫，並將盧的手拍掉，同事將她帶離包廂，並到附近警局報案提告。

台北地方法院考量盧男欠缺尊重女性自主權的觀念，致被害人內心留下難以抹滅之陰影，所為實不可取，且他犯後毫無反省之意，猶飾詞否認，態度難謂良好，將他判刑4月、可易科罰金，案經上訴，最高法院駁回定讞。

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(中時 )