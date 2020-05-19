今年百貨業母親節檔期受到疫情衝擊，業績普遍差強人意，隨著國內疫情逐漸趨緩，進入「防疫新生活」階段，加上目前正值百貨零售業五窮六絕的5、6月傳統淡季，台中百貨業者紛紛祭出「年中慶」強催買氣。
其中，廣三SOGO於5/21~6/17推出年中慶「這夏超有感」促銷活動，流行服飾7折起，5/21-6/10全館滿3,000送300廣三SOGO商品禮券、名品/珠寶滿5,000送300商品禮券、大家電滿5,000送300商品禮券；首7日（5/21~5/27）單筆滿萬加送500商品禮券，再享銀行滿額禮，回饋率達12％；6/11~6/17全館單筆滿千，Smart Card點數3倍送（含原先1倍）。
廣三SOGO年中慶，除了全館買千送百活動外，特針對Smart Card推出首二日（5/21、5/22）持卡當日消費單筆滿千，再加送「漢來軒-點心組兌換券」1張，每日限量250份，送完為止；另年中慶活動期間（5/21~6/17），全館單筆滿千即可參加「感恩卡友回饋獨家加碼2500點天天抽」，現抽現抵（視同現金1,250元）。
此外，「防疫要做、生活要過」，5/28起刷廣三SOGO聯名卡單筆滿千，即送「粉紅旅行三件組」1組，限量1,000組。
(工商 )
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