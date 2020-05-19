直播》連11天零確診！蔡今視察中央流行疫情指揮中心

新冠肺炎疫情爆發以來，台灣從中央到地方迅速應變，防疫成效有目共睹！截至昨日，台灣已連續第11天零確診，本土第36天沒有疫情。總統蔡英文今視察中央流行疫情指揮中心，聽取防疫情形。

(中時電子報)