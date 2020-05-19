影》連11天零確診！蔡今視察中央流行疫情指揮中心 11:302020/05/19 中時電子報 謝雅柔 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 總統蔡英文。(中時資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 直播》連11天零確診！蔡今視察中央流行疫情指揮中心 新冠肺炎疫情爆發以來，台灣從中央到地方迅速應變，防疫成效有目共睹！截至昨日，台灣已連續第11天零確診，本土第36天沒有疫情。總統蔡英文今視察中央流行疫情指揮中心，聽取防疫情形。 (中時電子報) #總統 #蔡英文 #視察 #中央流行疫情指揮中心 #疫情 #防疫 #新冠肺炎 #台灣 #中央 #地方 也許您會感興趣 推薦閱讀 防控萬無疫失 陸校復課更留心 04:102020/05/15 話題觀察 政治局常委會：維護國際產業鏈安全 04:102020/05/15 全球財經 「從地獄走出來」的辣台妹 關鍵500天蔡英文如何逆轉勝？ 21:002020/05/16 政治 誰是接班人 520後小英棘手難題 04:102020/05/17 政治要聞 小英重掌民進黨後 綠營誰能接班受矚 10:522020/05/17 政治 後疫情時代... 家樂福總座：供應鏈在地化成常態 04:102020/05/18 產業．科技 國中會考落幕 宜蘭籲沿用防疫管控 04:102020/05/18 地方新聞 520前夕獨派民調 蔡英文滿意度逾7成創新高 11:472020/05/18 政治 球星防疫盃網賽 本月底點燃戰火 15:142020/05/18 體育 馬英九不去520「雞腸鳥肚」？秦慧珠嗆：馬當總統邀蔡都遭拒 10:552020/05/19 政治 政治熱門新聞 高雄綠色神祕布條「阿舅要回來了」 網：露出真面目了！ - 政治 盛傳陳菊接掌監察院 高雄人街訪反應超大 - 政治 520總統府院新人事布局 一張表看懂 - 政治 罷韓有變數？！尹立曝2件事：罷免能量可能消風 - 政治 馬英九拒出席520就職典禮 黃創夏反應網大笑！ - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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