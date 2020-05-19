德國總理梅克爾（Angela Merkel ）與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）周一在舉行視訊會議後宣布就歐洲的抗疫振興計畫達成共識，將以歐盟名義成立規模達5000億歐元的復甦基金，為受到新冠肺炎疫情重創的地區與產業提供貸款援助，並將從資本市場籌措相關資金。

根據計畫，在歐盟27個成員國都同意設立該基金後，歐洲執委會將獲得授權向金融市場借款。馬克宏表示，德法兩國的提案，不代表所有成員國都會同意。歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）已對德法的提議表示歡迎。

梅克爾表示，之前德國並不贊同以歐盟名義舉債，但這樣的危機必須有相對應的行動，目標是確保歐盟能團結度過這場危機。根據這項提案，歐盟27個成員國可以依其比例從金融市場籌資。梅克爾表示，德國願意為該紓困基金出資27%。

(時報資訊)