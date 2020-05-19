Keanna曬出大尺度辣照。（圖／翻攝自keanna_taiyh IG）

歌手謝和弦今年初和混血老婆Keanna鬧翻，並高調認愛女友莉婭，先前他還分享跟Keanna大吵對話紀錄，氣罵老婆「這輩子都不想跟妳做愛」。最近謝和弦住院療養，Keanna照常在IG分享近況，今(19日)深夜Keanna突然曬出穿深V睡衣辣照，笑說因為長輩有追蹤她IG，只好深夜偷PO破尺度照片。

謝和弦3月底爆出連日情緒失控爆走，大鬧電視台後又直播自曝家中疑似有吸食大麻器具，最後莉婭通知謝和弦父兄，將謝和弦強制送醫。媒體報導，謝和弦入院後，Keanna證實有和謝和弦電話連絡，內容是「緩和的」，細節不方便多說，謝和弦則生氣批評Keanna：「請妳不要再騷擾我的家人，我已經被妳弄到精神崩潰住院了，還跟我死要錢，愛不到就想要毀了我。」

Keanna近來常在IG分享生活趣事，昨她分享拍攝保養品代言照，深夜她又曬出自己穿著豹紋深V細肩帶睡衣照片，說：「現在要改成#雖然家中長輩全都有追蹤我照」，自嘲只有深夜才敢貼出這種尺度照片，而照片中的她露出東西半球，渾圓雙乳曲線性感撩人，網友笑說：「逼逼，犯規」、「這種的，媽媽我喜歡」、「最喜歡的系列重出江湖」、「準備要睡了，害我睡不著妳要怎麼負責」。

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(中時電子報)