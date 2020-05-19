據內政部最新統計資料，港澳人士來台設籍人數連年升高，去年在全台設籍人數共1.1萬人創統計以來新高，跟前年相比年增15.3%，六都中，設籍人數最多者為新北市，共2,774人，其次為台北市共2,418人。大家房屋企劃研究室主任郎美囡分析，台灣與港澳在文化背景、飲食習慣相近，多年來有不少來台就學、工作的港澳人士選擇在台灣落戶，也有許多因婚姻關係而設籍台灣，且因大台北地區的工作、就學機會及管道較多、大眾運輸便利，因此設籍比例較高，尤其雙北中以新北市房價較低，故新北市設籍人數最多。

綜觀港澳人士來台設籍統計，2015年全國設籍人數6,193人，到2019年攀升到11,009人，4年大幅成長77.8%，六都中，新北市一直都是設籍冠軍，其次為台北市，另外桃園、台中、高雄在去年設籍人數都破千，台中市去年設籍人數年增22.3%，是六都中成長最多者，僅台南市設籍人數未破500人。郎美囡表示，除了文化背景相近外，台灣的全民健保聞名全球，這也是吸引港澳人士的理由之一，且在台居留期間即可有健保福利，此外，港澳投資移民台灣的門檻600萬元遠低於外國人的1500萬元，港澳人士移民台灣的條件較外國人寬鬆許多。

至於設籍地點，仍以生活便利性高、工作機會多的區域為主，尤其是具有捷運線的地區在通勤上機動性較高，其中台中市氣候移居、生活空間大，本就有許多台商居住於台中，且房價又低於雙北，近幾年綠線話題熱門，設籍人數也大幅增加。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，台灣社會風氣開明自由，是許多港人嚮往之處，而港人來台的方式多元，除了依親、專業移民外，還有創業及投資移民，但也提醒，投資移民門檻600萬元須設立公司及稅籍、有經營事實，並非在台買房即可。

(時報資訊)