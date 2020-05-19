亞系外資上修廣達(2382)評等至「買進」，並將目標價調高到78元。法人看好廣達的產品組合，在高毛利率伺服器和NB出貨暢旺下，今年EPS上看4.32元，明年再登高到5.17元；至於ROE方面，今年為12.2%，明年14.2%。

法人指出，2019-2021年廣達在超大規模伺服器市場的ODM年複合成長率將達到13~15%，估可拿下25%~30%的全球市占。廣達在超大規模伺服器的優勢包括擁有穩健的客戶關係，如美國大客戶Google、Facebook、Amazon、Microsoft等，以及跨不同產品線的戰略合作夥伴關係（例如NB、智能揚聲器等）。

法人看好廣達在雲端客戶的良好關係，以及WFH帶動動NB需求。在5G方面，廣達持續開發5G端到端硬體產品與解決方案，並與電信設備商合作，研發5G基礎建設產品，協助建置微型資料中心、提供邊緣運算服務需求。

AI技術開發方面，則將擴展智慧醫療領域版圖，從Algorithm(演算法)、Big Data(大數據)、Cloud(雲端)及 Device(設備)方向切入，並成立AI實驗室(QAIL)，同時也攜手政府、產業界共同打造台灣AI雲。

廣達第一季在非PC類的高毛利產品出貨量多帶動下，毛利率4.85％、比去年同期高0.38個百分點，即使首季研發費用比去年同期大增近8.8％，也有復工之初招工成本大幅上升的問題，但第一季營益率還有1.3％，比去年同期微增0.1個百分點，加上業外收益達12.06億元、年增65.6％，首季稅後獲利25.79億元，年減17.4％，EPS 0.67元。

(時報資訊)