總統府文件疑似遭駭客外流，府方強調這是遭變造過，更要求媒體不要引用，並且已經報案，正當駭客門謎題還沒解開，昨天高雄市府也傳出內部文件外流。不過，高市新聞局長鄭照新直接乾脆公布全文，「沒什麼好掩飾，更歡迎多多傳閱」。

高雄市政府流出財政局長李樑堅寫給高雄市長韓國瑜的談參，內容並要韓國瑜，「有想法一定要深思熟慮才提出，最好跟市府團隊討論清楚，才對外發言，話不要講滿講大，做不到就不要誇大其詞，徒增困擾」，高雄市議員黃文益指出，該份文件昨17日晚間傳到他手裡，疑似是有人在餐廳用餐，不小心留下，才會外流。

鄭照新今天乾脆在臉書公布全文，鄭表示，罷免陣營看到這份文件見獵心喜，好像看到了什麼不可告人的秘密一樣，「事實上，這份建言不但沒什麼好掩飾，更歡迎多多傳閱。」

鄭照新說，市長提出策略建議本就是政務官職責，市長更是查納雅言從善如流，內容無陰謀詭計，只有如何用心打擊抹黑造謠，避免被斷章取義的貼心提醒，大可公開。

鄭認為，這份文件不但不怕外流，反而應該多多宣傳，這份文件內容證明，市府真心研判，看板事件市府未施壓，根本是罷免團體故意違法，明知故犯，營造被壓迫假象。市府對罷免團體財源源源不絕，來源不明感到疑惑。

同時鄭也認為，這份資料證明確實有媒體名嘴與網軍的三合一抹黑。議會特定議員只是抹黑攻擊的配合棋子，不是真心要問市政。研判中央暗地支援罷免團體，李進勇主委在投開票所事件上污名化高雄選委會和陳雄文，愛情摩天輪確實是中央卡韓，青創基金資金來源被扭曲抹煞成績。

鄭照新嗆聲罷韓團體，請罷免團體多多宣傳此份「內部文件」並且對以上八點好好解釋再說，根本是自曝其短！

(中時 )