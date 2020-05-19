520總統就職日即將到來，全國教師工會總聯合會今天發布聲明，請蔡英文總統在未來4年內解決「免抽籤進公幼」、「中小學裝冷氣」、「高教問題」、「年金永續」、「照顧身心障礙學生」及「五一改為國定假日」等六大教育議題。

蔡英文總統520起將進入新的任期，全教總今天發布新聞稿，待蔡總統及所屬執政團隊，能夠真正解決民眾所關心的六項教育問題。

一、對於中小學裝設冷氣的亂象，解決之道為何？關於本題，全教總認為民進黨的回覆是避重就輕，只承諾「將規畫中長程學校電力系統及空調設備改善計畫」，而且還沒有時程的規劃。眼見夏天又將到來，且越來越熱。蔡總統，您還要繼續坐視中小學生在酷熱的教室內汗流浹背，有心無力的學習嗎？

二、可以在四年任期內做到「免抽籤進公共化托幼、幼兒園」嗎？具體規畫為何？全教總指出，家長的首選是公共化幼兒園，不僅因為收費低廉，更重要的是品質有保障。蔡總統，公共化幼兒園的腳步可以更快些，數量可以更多些，請不要再讓家長抽籤抽到望穿秋水！

三、高教問題叢生，總統如何解救？高教的問題很多，全教總指出的包括資源逆分配、碩博等無人、產業缺人才、血汗教師多等重大現實的問題。然而，民進黨的回覆只是重覆教育部已經在做的措施，並沒有針對這些問題具體回覆。蔡總統，這些高教問題在在影響國家重大發展，您還能繼續坐視嗎？

四、有何對策確保年金永續，讓公教年金不再被砍？年金改革是蔡總統引以為傲的政策，但蔡總統的年金改革只是改了公教，並沒有解決國家的整體年金問題。蔡總統，您引以為傲的年金改革，就只是模仿厚黑學的鋸箭法嗎？

五、為了促進身心障礙者的「融合」，全教總希望蔡總統承諾更多資源，以供身心障礙者、學校、社區和企業各方共融的需求嗎。

六、是否願意將五月一日改為國定假及公教調薪制度化，並納入團體代表？全教總五一改為國定假、公教調薪法制化不僅是全教總關心的事，更是所有公教在乎的議題。

(中時 )