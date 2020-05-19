繼富邦產、國泰產以及旺旺友聯產之後，為防疫以及提供保戶更多保障，新安東京海上產也將旗下健康險再升級，包括取消法定傳染病等待期等五大保障。

新安東京海上產險表示，為了提昇民眾健康保障，推出升級版的「健康御守+」健康保險，主要的五大保障為：一、取消因罹患新冠肺炎、登革熱等法定傳染病等待期；二、保戶經確診罹患約定的法定傳染病，將額外給付法定傳染病補償金；三、保障範圍，不分海內外；四、一次住院達90日以上者，提供住院日額500倍的高額突發傷病特別慰問金；五、不分職業類別、不須體檢都可投保，守護民眾健康更全面，健康防護好心安。

為減輕國人面對法定傳染病等突發傷病之壓力，新安東京海上產險推出針對法定傳染病的保單，除新冠肺炎外，其他如登革熱、流感併發重症等法定傳染病都包含在內，若保戶經確診，將一次性給付法定傳染病補償保險金，尤其，保障範圍不分海內外，提供保戶最完整防護網。新安東京海上產險副總經理呂文泉表示，新安東京海上產險「健康御守+」健康保險不僅保障法定傳染病，連海內外突發傷病也涵蓋，應是市場保障範圍最廣的防疫保單且保費相對傳統壽險便宜，不限職業類別都可投保，民眾無需特別體檢，可減少投保時的困擾與費用，貼心守護國人健康。

呂文泉說，新安東京海上產險「健康御守+」健康保險也保障擴及海外，也就是隨著疫情緩解，若國際商旅活動解禁，當保戶海外旅遊經醫師確診為法定傳染病時，可領取1~3萬元不等的補償保險金，若因新冠肺炎住進負壓隔離病房，每日給付可達3,000~9,000元，當連續住院90日以上，則可領走50~150萬元不等的一次性的突發傷病特別慰問金。另外還可選擇附加投保「突發傷病住院回診保險金」、「突發傷病住院照護費用保險金」，相關醫囑回診或住院時，每次或每日可獲得1,000~3,000元理賠金，讓保戶更無後顧之憂專心對抗病毒。

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