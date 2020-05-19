台鐵日前因防疫考量，取消台北車站一樓大廳空間提供民眾駐足停留的服務；在媒體關注疫情後的新措施時，台鐵有意評估維持不開放停留。交通部長林佳龍19日在臉書指出，車站固然肩負疏運和緊急狀況時疏散的任務，但只要能兼顧，不應僅以單方主觀的「觀瞻」決定公共場所的規定。

林佳龍表示，台灣鐵道文化已有上百年歷史，促成的不只有人與貨的東西南北流通，更有跨縣市、族群、文化的交流與融合。車站更是許多人們送往迎來、聚首離別，在人生的關鍵時刻留下美好與感懷的地點，才有那麼多歌曲等文化創作以車站為素材。

林佳龍指出，彩虹之美，在於多元並存。近年來，台灣許多新住民或國際移工的朋友，因交通之便，多選擇車站附近的場所聚會。他在台中時推動綠川整治、東協廣場的經驗，很感謝許多來自其他國家的朋友提供了寶貴的協助。

林佳龍表示，希望自己的同胞在其他國家怎麼被對待，就該那樣對待離鄉背井來到台灣工作或生活的外籍朋友。車站的公共空間，應在符合疏運及安全的前提下，盡可能提供包括移工在內的所有民眾共享，同時應避免標籤化特定族群。

林佳龍指出，昨天他已經指示台鐵，在疫情穩定後，與指揮中心研商評估逐步管理開放；等疫情確定結束後，也能及早讓一切如常。未來公共空間的管理措施，若有優化或變革的規畫，台鐵亦應先多徵詢相關機關、團體及專家的意見。

(工商 )