中國與美國因貿易、科技和新冠疫情擴散問題而使緊張關係升溫之際，美國那斯達克交易所（Nasdaq）據報將收緊中國小型首次公開招股（IPO），增加有關企業赴美上市難度，此舉料成為兩國金融關係的最新矛盾點。

路透引述消息人士透露，儘管那斯達克不會在規則調整中特別提到中國公司，但該舉措主要是出於對一些有望在其交易所招股的中國公司缺乏會計透明度，以及與有權勢的內部人士關係密切的擔憂。

消息人士稱，新規則將要求來自中國等國家的企業，通過招股集資規模達到2,500萬美元，或者至少是上市後市值的四分之一。這是納斯特首次對IPO規模設定最低限制。

這項調整將阻止目前在那斯達克上市的幾家中資企業上市交易。據Refinitiv數據，自2000年以來在那斯達克上市的155家中資公司中，有40家公司的集資規模低於2,500萬美元。

報導並稱，新規則還將要求審計公司確保他們的國際特許經營業務符合全球標準。針對那些審計中國準備IPO企業帳目的美國小型企業的審計情況，那斯達克也將予以檢查。

(工商 )