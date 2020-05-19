洛杉磯湖人球星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）無論是身體素質、爆發力甚至是體能等等，都被認為是生化人等級，就連快艇教頭瑞佛斯（Doc Rivers）都認為，如果他投身美式足球賽事，應該會是最佳的球員，但你們知道嗎？原來詹姆斯曾經有想過投身NFL賽場，還拿到達拉斯牛仔的合約。

詹姆斯在直播中透露，當年NBA因為勞資協議談不攏，賽季一共停擺161天，直到12月底才舉行球季開幕戰，由於各種不確定性，當時他決定接受美式足球的訓練，尋找事業的第二春；詹姆斯說：「我和我的訓練師，大概是在10月、11月時接受相關訓練去成為一個美式足球員。」

詹姆斯的商業夥伴卡特（Maverick Carter）透露，當時封館展開美足訓練時，他甚至還從牛仔隊老闆瓊斯（Jerry Jones）手中獲得一份合約，最後還把他裱框掛在辦公室的牆上。

事實上，憑著出色的身體條件，詹姆斯在聖文森-聖瑪莉高中就讀時也是美式足球校隊的一員，就連前俄亥俄州立大學的教練吉姆（Jim Tressel）都認為詹姆士一個很棒接球手，甚至認為他可以參加大學一級的美足賽事，但高中畢業後，他卻選擇了籃球，投身NBA選秀會。

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(中時電子報)