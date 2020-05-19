擁千萬房產卻遲遲未繳10萬罰款，3月新冠肺炎疫情正延燒，花蓮鄭姓民眾當時自中國大陸返台，須自主管理，卻自行騎車外出購買宵夜，造成防疫漏洞，花蓮縣衛生局依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第15條第2項規定裁罰10萬元，不過多次催仍置之不理，執行署花蓮分署查封名下花蓮一棟千萬豪宅，鄭某才表達意願分期繳納。

行政執行官邱俊諭表示，鄭姓民眾長年旅居中國大陸，實際並未居住於戶籍地，在移送執行前已出境到大陸。依國稅局最新年度所得及財產資料顯示，義務人在國內無任何所得可供執行，僅有一棟在今年甫購買、位於花蓮縣瑞穗鄉、且設有上千萬高額抵押權的3層樓不動產。

避免義務人脫產，並督促儘速履行義務，花蓮分署18日上午由書記官會同花蓮縣衛生局人員前往房產現場查封，鄭某獲悉後，昨天傍晚透過友人表達申請分期繳納之意願。

花蓮分署強調，如義務人確有經濟上困難，無法一次繳清欠款，分署會審核後准其以分期方式繳納，切勿逃避拒繳。疫情至今，花東地區已無新增裁罰案件，強力執法，確實有效遏止恣意違反防疫規定行為，持續保持花東地區迄今零確診紀錄。

(中時 )