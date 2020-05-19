49歲林姓男子今年3月深夜搭乘捷運時，利用外套披掛手臂作掩護，伸出鹹豬手，手指來回觸摸鄰座正妹的「該邊」，林被發現後，竟起身走進其他車廂，被害正妹不甘受辱，尾隨林男蒐證，林男1小時後再下手撫摸另名美眉側腹時，被隨後趕來的正妹當場逮獲，台北地檢署依2個性騷擾罪嫌起訴這名捷運痴漢。

起訴指出，今年3月16日深夜10時，林男搭捷運新店線，列車行經公館站至萬隆站之間時，林男見鄰座坐著1名正妹，且車廂乘客不多，竟起色心，即將外套披掛手臂作掩護，用手指林回觸碰對方大腿內側之隱私部位。

正妹察覺有異，以眼神制止後，林男即在列車停靠萬隆站時先走出車廂，並向前行走2節車廂後，再進入車廂內，故意坐在另名美眉旁邊，認有機可乘，故計重施，於當日深夜10時54分許，伸手觸摸該美眉左側腹部，性騷擾得逞。

但先前被林男性騷擾的正妹，一路尾隨林男暗中蒐證，發現林男又在其他車廂對性騷擾女性，立即大聲斥責林男，並按壓車廂警鈴通知捷運人員報警，警方調閱監視器畫面後，將林男依違反性騷擾防治法送辦。

(中時 )