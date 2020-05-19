高雄市長韓國瑜19日議會備詢空檔正式宣布，中央已答覆八大行業是否開放由地方政府決定，這兩天綜合考量後，決定高雄市八大行業20日開始繼續營業，但防疫措施不能放鬆，包括保持社交距離、戴口罩、實名登記均必須做到，否則還是會開罰。

韓國瑜說，高雄市政府5月8日就已經報請中央核定，是不是能夠開放八大行業。在前天中央陳時中部長已經口頭承諾由地方政府來決定，所以這兩天副市長李四川、以及相關的衛生局、經發局等相關的主管就這個問題來討論。

他宣布，明天開始，高雄市的八大行業，就開始開放。他解釋，市府採取的兩個思考，第一是經濟的發展，第二是防疫的重要，八大行業在防疫的措施跟防疫上的所有的準備一步都不能放鬆，包括保持社交距離、戴口罩以及實名制登記等等。

韓國瑜說，配合的業者，可以繼續營業，如果不配合的，沒有做到防疫落實的，市府會與以開罰。

(中時 )