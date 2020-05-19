美國總統川普18日在推特發布4頁文件，對世界衛生組織（WHO）下最後通牒，如果世衛30天內不承諾做出重大改革，美國將永遠凍結對世衛的金援，同時重新考慮是否退出世界衛生組織。

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普在給世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）的信中言詞犀利，「很明顯，你和你的組織在對抗疫情期間不斷犯錯，對世界造成非常高昂的代價」，世衛現在要改善的唯一辦法，就是要展現「獨立於中國之外」。

「我的政府已經開始和你討論如何改革，不過動作要快，我們沒有時間可以浪費。」

美國總統川普4月宣布，暫時中止對世界衛生組織的金援，批評世衛太過以大陸為中心，協助大陸隱匿新冠肺炎疫情，他當時痛批，如果世衛做好份內工作，讓醫療專家到大陸，客觀地評估當地疫情，並且點出大陸缺乏透明度，那麼疫情原本可以在源頭就控制住，不會有那麼多人喪命。

美國每年約資助世衛4.5億美元，先前美媒福斯新聞（Fox News）披露，川普有意恢復對世衛金援，額度降至原先的十分之一，約和大陸每年資助的4,000萬美元差不多，不過川普昨日在白宮表示，因為部分官員不同意，金援額度有可能再縮減。

美媒CNBC指出，目前尚不清楚川普要如何凍結世衛金援，因為中斷金援的權力掌握在國會手中。（持續更新）

(中時電子報)