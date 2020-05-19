路透報導，美國華特迪士尼與中國的字節跳動於美國當地時間18日表示，迪士尼串流媒體業務最高主管Kevin Mayer將離職，之後將成為抖音TikTok的執行長。抖音為字節跳動旗下的最受歡迎的短影音應用程式。

報導稱，Mayer帶領迪士尼在去年11月成功推出Disney+串流媒體服務。字節組跳動表示，Mayer的任命將於6月1日生效，屆時他也將成為字節跳動的運營長。

由於字節跳動的中資背景，引發華府對TikTok處理個人資料的疑慮。該公司運用精密複雜的人工智慧，根據使用者在應用程式上的行為來進行影音推薦。

2019年11月，美國政府對位字節跳動斥資10億美元收購社交媒體應用Musical.ly展開國家安全審查。Musical.ly是TikTok的前身。美國兩位參議員提起一項議案，要求禁止聯邦雇員在政府發放的手機上使用TikTok。

為了平息擔憂，字節跳動加快將TikTok從中國業務中分離出來，並且近幾個月高調聘用了幾位高管。字節跳動1月任命前微軟智慧財產權主管Erich Andersen擔任全球總法律顧問，去年聘請前YouTube高管Vanessa Pappas負責美國業務。

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