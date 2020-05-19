美國擬設250億美元回流基金 助企業撤離中國 11:462020/05/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 路透報導，美國國會議員及政府官員正討論制定法例，協助企業或主要供應商撤出中國，包括採取減稅、提供補貼及定立新法規等行動，以達到目標。 據路透向多名政府現任及前任官員、國會議員及行業精英查詢後，得出的結論認為，最廣泛討論的方案是設立總值250億美元的「回流基金」（Reshoring Fund），以鼓勵企業作出回流決定。 據悉，政府官員對上述建議的看法仍有分歧，預期難以在推出新一份救市措施時一併公布。 (工商 ) #精英 #回流 #政府官員 #路透 #美國 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》推動美國製基本藥 傳白宮最快周五下令 11:252020/05/15 財經 川普施壓加稅 逼境外企業返美 04:102020/05/16 國際大事 美封殺華為再擴大 陸反擊砲火恐瞄向蘋果等美企 09:472020/05/16 財經 520多頭看台積臉色 04:102020/05/18 財經要聞 三台廠肺炎檢測 獲FDA許可 04:102020/05/18 財經要聞 Zillow：今年美房價僅跌2至3％ 04:102020/05/18 全球財經 短評／活生生被川普耍了 04:102020/05/18 時論廣場 美兵推2030太平洋衝突結果出爐 專家表態遭網噓 10:372020/05/18 政治 蓬佩奧批大陸干預美記者在港工作 11:482020/05/18 兩岸 鮑爾：美國第二季經濟恐崩 但不會陷入大蕭條 23:032020/05/18 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 校區旁住宅圈恐淪鬼城？專家：出現2數字很危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。