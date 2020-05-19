路透報導，美國國會議員及政府官員正討論制定法例，協助企業或主要供應商撤出中國，包括採取減稅、提供補貼及定立新法規等行動，以達到目標。

據路透向多名政府現任及前任官員、國會議員及行業精英查詢後，得出的結論認為，最廣泛討論的方案是設立總值250億美元的「回流基金」（Reshoring Fund），以鼓勵企業作出回流決定。

據悉，政府官員對上述建議的看法仍有分歧，預期難以在推出新一份救市措施時一併公布。

(工商 )