勤業眾信聯合會計師事務所19日發布《創新生態發展》報告，內容指出，在變革中所誕生的「科技新寵」，因具有競爭價值備受全球關注，新創事業也積極應用創新思維打造解決方案。而在世界各國中，2019年單一年美國以擁有79家（52%）獨角獸企業，榮登全球第一名寶座，其次是中國大陸28家；而累計至2019年為止，美國獨角獸企業總家數達到246家，中國大陸為191家。

勤業眾信統計，2019年當年度獨角獸企業共有151家，美國以擁有79家獨角獸，占比超過全球五成（52%），位居全球第一；其他則分布於中國大陸（28家）、德國（5家）、以色列（3家）和其他（36家）等20個國家及地區。

美國：創新聚落主導的生態系統?勤業眾信報告指出，以美國來說，「創新聚落」是美國推動創新發展的主體。以矽谷為例，其由大學、政府和企業共同主導，為美國典型的創新聚落代表。隨著當地創新生態系逐步成形發展，矽谷成為天使投資人及創投的天堂，大型跨國企業亦成為其核心支柱。因此，許多世界知名的孵化器及加速器大多來自美國。美國加速器代表Y Combinator已投資超過1,500 家新創事業，總投資金額超過800億美元，並成功幫助Airbnb 、Stripe等公司。

此外，美國以單一年度擁有79家獨角獸企業，占全球超過五成（52％）比重，位居全球第一名。美國獨角獸企業主要集中在金融科技、電子商務、健康醫療、人工智慧以及汽車科技領域。

中國大陸：投入創新研發與人才培育?根據《全球創新指數》報告調查結果，中國大陸在專利、工業設計、高科技淨出口及創意商品出口等創新指標有所進展，從2016年的第26名、攀升至去年的第14名，是唯一入榜前30名的中所得經濟體；隨著通訊和消費物聯網產業的發展，華為、中興通訊、百度、阿里巴巴、騰訊和京東等代表性的企業，挾創新商業模式快速崛起；中國大陸網路新創事業於2015年達到巔峰，共成立了16,239家企業；2016年起數量開始和緩，2017年成立數量為2,900家，相比2016年下降64.9%。

截至去年止，中國大陸獨角獸企業總數高達191家，其中，新創事業「今日頭條」市場估值達750億美元。人口紅利創造出中國大陸「以消費者為主」的服務模式，近十年美國雖在獨角獸家數領先群雄，但中國大陸獨角獸企業總體募資、估值均領先美國。而截至2018年止，中國大陸共有4,849家孵化器、6,959個共創空間，成為創業生態圈的催化劑與養分外，中國大陸亦將創新視為核心發展優先策略，持續開放市場，致力強化人才和技術的投入，推動其技術創新能力穩定成長。

德國：關注穩定而持續的創新基礎?在《全球創新指數》中，德國於2016年重返世界前十名寶座，至今仍維持第9名的佳績；在全球競爭力排名中，德國憑藉成熟的創新生態系，於「智慧財產權、企業投資與創新」兩大面向展現創新能量，在2019年全球競爭力排名第7。德國創新產業快速成長，2018年約有1,500多家新創事業，累計至2019 年德國孕育出12家獨角獸企業，主要分佈在電子商務、醫療、旅遊、汽車和運輸、金融科技以及數據分析管理產業。

以色列：政府主導創業投資體系

以色列憑藉其優質的人才、企業家文化、勇於創新的精神及政府長期對科技研發的大力支持，在技術創新地位上屹立不搖，於通訊、網際網路、醫療、農業、生物科技、資安、海水淡化等產業，具有多元的突破性技術。據統計，其人均創新企業數量、高科技公司皆位居世界第一；人均專利數量為全球第五，僅次於日本、瑞典、瑞士和韓國。儘管土地面積、人口數量、天然資源和位居局勢複雜的中東地區等條件，以色列依舊是世界領先的創新中心，並喻有「創新創業之國」和「矽谷第二」之美名。

截至2019年止，以色列共有10家獨角獸企業，以及392家孵化器和加速器機構。以色列發展出成熟的創新投資環境，主要來自政府主導的創業投資政策，以及創業文化之結合成果，激發企業投入研發、促進大學高科技研究，帶動整體創業精神。2018年以色列高科技的投資金額高達64.7億美元，較2017年成長17%、為2013年的兩倍之多。目前，以色列約有8,400家高科技新創事業，每年約有600多家公司設立，成為全球最高人均科技新創公司數之地區。

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