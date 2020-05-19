由e-go台灣租車旅遊集團主導推動「高級商務車到府接送遊台灣」優惠專案，結合雙層觀光巴士、洛碁飯店，規劃「南客北送」與「北客南送」2天1夜旅遊方案，每人收費2000至2500元起，6至8人起即可成團，費用已包含飯店住宿、早餐、雙層觀光巴士以及4大商圈等優惠折扣，民眾可透UPTOGO平台預定專案行程。

圖為洛碁大飯店房型照。（洛碁大飯店集團）

e-go台灣租車旅遊集團總經理徐浩源表示：「此次專案主打高級商務車到府接送，可減低疫情期間的疑慮，放心帶家人出遊，且加碼贈送搭乘雙層觀光巴士，以另種方式放鬆體驗市區景觀。」而洛碁連鎖飯店為共同響應此活動，推出配合館別為松山、忠孝、山水閣、中華四館。

「南客北送」行程建議安排第1天搭乘木柵貓纜到指南宮、乘坐雙層觀光巴士暢遊台北市區4大商圈，當晚入住洛碁飯店。第2天前往新竹，參觀仙草博物館、北埔老街慈天宮、品嘗天主堂窯烤麵包、峨眉十二寮休閒農場享受田園時光及十二寮大埤步道，每人收費2000元。

「北客南送」則安排北部發車前往苗栗卓蘭與台中東勢採果，接著東豐自行車綠廊騎乘自行車、欣賞高美濕地落日夕陽，夜晚遊知名逢甲夜市，當日入住台中新幹線飯店。第2天安排南庄老街、峨眉湖大佛風景區、十二寮大埤桐花步道、十二寮休閒農場、峨眉鄉農會遊覽，每人收費2500元，再加贈台北市雙層觀光巴士單次票，可擇日使用，還享有4大商圈優惠。

(中時 )