台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案，檢方當時查出，松山警分局防治組長劉昌祺，在擔任中山警分局中山一派出所所長期間，臨檢酒店時發現有少年在店內消費，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，依圖利罪嫌起訴劉昌祺，高院今天二審宣判劉昌祺無罪。

檢方當時起訴指控，劉昌祺擔任中一所所長期間，2011年8月10日臨檢酒店時發現有少年在店內消費，明知酒店深夜不能容留少年，依規定要送台北市社會局裁罰業者，但劉受到當地里長陳情指少年去上酒店廁所，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，涉嫌圖利罪。

(中時 )