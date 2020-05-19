被控吃案圖利業者 前中山分局中一派出所長二審仍無罪 11:492020/05/19 中時 林偉信 、 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 前中山分局中山一派出所所長劉昌祺，被控臨檢酒店時發現有少年在店內消費，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，依圖利罪嫌起訴，二審判決無罪。(中時資料庫) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案，檢方當時查出，松山警分局防治組長劉昌祺，在擔任中山警分局中山一派出所所長期間，臨檢酒店時發現有少年在店內消費，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，依圖利罪嫌起訴劉昌祺，高院今天二審宣判劉昌祺無罪。 檢方當時起訴指控，劉昌祺擔任中一所所長期間，2011年8月10日臨檢酒店時發現有少年在店內消費，明知酒店深夜不能容留少年，依規定要送台北市社會局裁罰業者，但劉受到當地里長陳情指少年去上酒店廁所，竟將裁罰業者公文壓下，不裁罰業者，涉嫌圖利罪。 (中時 ) #所長 #酒店 #業者 #裁罰 #少年 也許您會感興趣 推薦閱讀 《金融》君安投顧5缺失 金管會罰110萬元 11:082020/05/15 財經 女友變賣休旅車 男找業者談判撞傷1人 14:042020/05/15 社會 市場回溫 黃偉哲提醒旅宿業作好準備 13:592020/05/15 生活 八大行業是否復工 陳時中老生常談 14:402020/05/15 生活 萬象舞廳准予復業 台南市成6都最先解封舞廳城市 01:252020/05/16 社會 6都率先開放舞廳營業 黃偉哲要業者附加切結書 11:402020/05/16 政治 關子嶺溫泉業紓困培訓學技藝 服務注入新能量 16:272020/05/16 生活 舞孃推「得來速」抗疫 豔陽下黏桿熱舞 16:082020/05/16 正妹 信義區夜店連3鬥毆 警疲於奔命 04:102020/05/18 社會新聞 「松山療養所長宿舍」開放 文資團體嘆：少了一塊拼圖不完整 16:332020/05/18 生活 社會熱門新聞 台中單身女舍摩斯密碼怪客遭逮 點字結果揭曉 - 社會 連4次隔離檢疫落跑 男拒繳100萬罰金嗆執行署已脫產 - 社會 離譜！大伯睡2嫂姦情曝光 公婆竟要大嫂成全 - 社會 社會10點檔》獸夫大吃母女丼 少婦一怒 棺材鐵鎚殺夫 馬英九也嘆 - 社會 渣男友逼下海！輕熟女染梅毒接客更賣力 心碎自白：想報復嫖客 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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