台中近日梅雨襲擊傳災害！19日凌晨4時許，西屯區福雅路一棵20多年路樹倒下，壓毀兩部自小客車，整棵樹橫跨馬路；還有一名電視台攝影記者，拍攝時沒注意到分隔島高低差，不慎從1公尺高處跌落，造成脊椎受傷，送醫後無大礙。

台中市19日凌晨4點多獲報，福雅路上有路樹倒下，橫跨福雅路往台灣大道方向的路面，因路樹巨大，倒塌後壓毀兩部自小客車，消防局人員到場見無法處理，只好請建設局、環保局人員到場協助搬移巨樹。

(中時電子報)