總統府宣布由顧立雄主掌國安會祕書長，此消息一出，震撼各界。對此，前綠委沈富雄直言，總統蔡英文會看上顧立雄的性格，希望顧立雄可以好好整頓目前和稀泥的國安體系。

沈富雄在政論節目《少康戰情室》上表示，陳菊稱總統需要空間來布局，怎麼講得那麼玄耶？他覺得這次布局，就是要讓蘇嘉全有位置可坐，如果陳菊不走，蘇嘉全就不知要幹嘛？這樣說不是簡單明瞭，何必說得好像學問很大的樣子。

沈富雄接著談到顧立雄，直言顧立雄去接國安會秘書長的確很奇怪，因為跟過去傳統不太一樣，因為國防、外交、兩岸這所謂廣義的國安，其實民進黨政府都留著外省人，一定都是專業的外省人超過一半，如將接任海基會董事長的李大維等只要有外交體系專業、且本身藍營色彩不那麼堅持的皆會留下來，民進黨都可以給他們當官，等到用完了差不多就會下台。他認為這個味道一直都在。

沈富雄再表示，但是顧立雄的經歷跟國安一點關係都沒有，而且顧沒有經驗，為什麼要顧立雄接掌國安會？是因為蔡英文目前對國安體系的運作不滿意，所以蔡英文看上顧立雄的性格，讓顧立雄去整頓國安體系，別再和稀泥下去。

(中時電子報)