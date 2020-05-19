受惠於美國醫藥公司對新冠疫苗臨床測試的成功，美股周一勁揚，標普來到10周新高，以及美聯儲會主席鮑爾(Powell)暗示將採取更多政策措施，帶動韓股追漲。韓元亦走強。

周二南韓KOSPI指數開盤即走高，至午間漲35.8點或_1.85%，為1972.9點。

美製藥公司Moderna在最近新冠候選疫苗的早期臨床測試中，部分參與者身上產生了抗體，正面的結果激勵了經濟復甦的希望。

在主板上外資買超2709億韓元(約2.21億美元)。

韓股周二上午大多數的大型股都看漲，在個股表現方面，三星電子漲2.1%，SK海力士漲1.4%。現代汽車漲5.5%，子公司起亞汽車漲6.5%。

新冠疫苗開發激起的新希望，航空股上午表現優異，濟州航空(Jeju Air)上漲19.5%，報21150韓元，韓國航空(Korea Airline)上漲12%，來到20200韓元，韓亞航空(Asiana Airline)漲16%，來到4330韓元。

在境內結算平台，一美元兌1223.8韓元，較昨日收盤上漲0.69%。

(時報資訊)