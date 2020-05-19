美國疫苖傳佳音，Fed看好美國經濟且推更多提振措施，周一美股漲翻天，周二台股也加快腳步直衝10900，雖然整數關卡難守，目前仍大漲逾百點。上周一(5月11)再站上萬一至11039.11點後，新冠疫情不安情緒仍在，振興經濟前景不明，以及對華為祭新一波技術限制、中美對峙等逆風，上周台股緩步下跌，股王大立光周一4000元關卡告失，權值王台積電也處於300元之下，寶雅600元寶座僅1日行情，富邦媒500元亦握不住，而祥碩上周五成功攻上千元，呈現四千金榮景，智冠(5478)也在同日成功重返百元，12檔百元股悍將獲外資力挺且漲幅亮眼，10檔百元股則被遭外資落跑而聲聲股跌，高價股愛恨情仇，是否能助大盤重見萬一，多空見分曉。

上周一至本周一(5月11日至5月18日)，以外資買賣超張數來看，聯發科(2454)逾1.1萬張奪冠，微星超過9千張居次，巨大(9921)排第三，而隨後超過千張的個股依序為嘉澤(3533)、致新(8081)、智邦(2345)、台燿(6274)、世芯-KY(3661)、大學光(3218)、上銀(2049)、眾達-KY(4977)、美利達(9914)、聯詠(3034)、京鼎(3413)、智冠(5478)、信邦(3023)、大江(8436)；反觀賣超張數第一由權值王台積電(2330)8.9萬張拿下，台達電(2308)、健鼎(3044)、國巨(2327)、同欣電(6271)名列前五，賣超逾千張依序為，台郡(6269)、群聯(8299)、聯茂(6213)、穩懋(3105)、台表科(6278)、臻鼎-KY(4958)、美律(2439)、台灣大(3045)、儒鴻(1476)、神盾(6462)、為升(2231)、崇越(5434)、台光電(2383)、熱映(3373)、可成(2474)、精測(6510)、致茂(2360)、新日興(3376)、股王大立光(3008)、創意(3443)、中華電(2412)。

若以外資買賣超金額銀彈而論，買超前五名為聯發科、嘉澤、巨大、祥碩(5269)、微星；賣超前兩名則由雙王台積電、大立光包辦，第三為被動元件龍頭國巨(2327)，分別賣超逾25億元、4億元、2億元。

若以期間漲跌幅來洞悉，漲幅前五名瑞基(4171)、泰博(4736)、合一(4743)、恆大(1325)、大學光(3218)，一半皆為生醫股，漲幅逾2成為智冠(5478)、祥碩(5269)，漲幅逾1成則依序為寶雅(5904)、熱映(3373)、寶齡富錦(1760)、愛普(6531)、柏文(8462)、嘉澤、巨大、矽力-KY(6415)、微星(2377)；反觀跌幅逾一成依序為富邦媒(8454)、聯茂(6213)、台燿、凱羿-KY(2939)、穩懋、立積(4968)、智伸科、鈺太(6679)、康控-KY(4943)、精測、統新(6426)、璟德(3152)、牧德(3563)、華新科(2492)、訊芯-KY(6451)、國巨。

而外資期間買超超過兩千萬元銀彈且漲幅達5%為，聯發科(2454)、嘉澤、巨大、祥碩、微星、世芯-KY(3661)、寶雅、泰博、大學光、美利達、旭隼(6409)、日友(8341)之12檔個股；外資期間賣超超過兩千萬元且跌幅達5%為，大立光、國巨、群聯(8299)、穩懋、聯茂、精測、台郡、臻鼎-KY(4958)、可成(2474)、牧德之10檔個股。

周三520新政府上位、台指期結算日，周四及周五則為中國政協及人大會議，外資上周一至本周一賣超637億元，已連5日賣超逾665億元，本月累計賣超1242億元，今年來累計賣超6352億元。統一投顧董事長黎方國指出，外資現貨持續站在賣方等因素，導致市場追高意願受到影響，因此建議投資人不宜過度追高，採取逢低布局的策略。在520前夕多方積極，萬一卻近關情怯，指數想要再上攻預計有難度，不過，台股短線預期將在月線到年線間盤整，下檔雙線支撐強勁，以個股表現為主。國泰證期經理蔡明翰則指出，華為禁令的影響僅需視為短線利空即可，但須觀察禁令造成的後續反應以及後續發展，美國疫苗研發進度傳出喜訊，惟防疫概念股因年初以來漲幅過高，美國疫情也出現趨緩跡象，中長線風險投資人仍須留意。

(時報資訊)