看好神基(3005)在強固型電腦市占長期成長趨勢，法人重申「買進」評等，目標價給56元。法人估今年神基強固型電腦營收年增可達1成。神基將在下周（5月28日）參加花旗證的線上法說。

法人指出，雖然首季神基獲利受疫情影響，表現不如預期，但可確定，首季會是今年的谷底，估第二季的營收季增可達35%。神基首季獲利在新冠疫情衝擊供應鏈延遲復工之下出現衰退局面，單季稅後盈餘2.76億元，年減17%，EPS為0.47元。轉投資之金屬機殼廠華孚(6235)則出現了去年昆山廠區爆燃事件之後的第4個季度虧損。單季稅後虧損為2347萬元，每股虧損0.14元，較去年同期EPS 0.04元為轉虧的現象。

神基首季合併營收為55.99億元，毛利率25.91%，營益率6.65%。展望第二季，受到居家辦公、遠距教學效應激勵，4月神基合併營收達25.82億元，一舉刷新歷史紀錄，月增17%，年增21%。法人估第二季神基營收可達76億元，毛利率達28.9%，EPS上看1.17元。

(時報資訊)