新內閣人事底定，民眾黨立委張其祿今受訪表示，整體看來還是求穩定的基調，值得注意的是，國安會祕書長跟海基會董事長都換人，代表接下來蔡政府將展望兩岸跟經濟政策，他估計，蔡政府過去對兩岸衝撞的態度會轉彎，從日前蔡易餘摸摸鼻子撤回要修法改掉「國家統一前」相關草案，可以預測民進黨未來對兩岸議題應該會轉彎。

張其祿指出，蔡總統第2任期首先要面對兩岸跟經濟課題，尤其是必須面對兩岸ECFA將到期，隨著疫情漸漸趨緩，對於大陸還是要保持對抗還是怎麼樣，民進黨政府要說清楚立場及未來國家發展走向，但從近期內閣人事改組及立法院議案撤案看來，民進黨態度應該會轉彎，過去對大陸強硬的態度未來應該會放軟。

張其祿分析，蔡政府對陸方釋出善意可以從兩個層面來看，一方面近期綠委蔡易餘提出兩岸人民關係條例及修憲草案，擬刪除「國家統一前」字樣，但民進黨團介入溝通協調後，蔡易餘摸摸鼻子撤案，感覺是民進黨政府想要布局兩岸課題。

針對內閣人事部分，張其祿認為，顧立雄擔任國安會秘書長一職，未來可能在府方面對棘手問題時，將派顧當救火隊親上火線，因為顧立雄得到信任，能夠精準傳達蔡總統的意志；至於國安會祕書長李大維轉任海基會董事長，因李屬於偏來色彩技術官僚，頗有釋放緩和地意味。

張其祿說，兩岸議題是必須面對的嚴峻課題，不能用民粹方式操作，要去面對思考兩岸要怎麼走，因此，兩岸經濟及國安相關人事調整是這次重點，其他內政相關部分聲望都很高，唯一的變數是因應罷韓投票，如果罷免案通過後，被視為代表綠營出征市長補選人選的行政院副院長陳其邁，將視情況調整。

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(中時 )