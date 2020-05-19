高雄市長韓國瑜面臨罷免危機，日前他在臉書PO出影片喊話，呼籲韓粉不要去投票。根據國民黨第三波罷韓民調顯示，呼籲不投票似乎有些許效果，會去投票者為福降低。

國民黨4月上旬完成第一波民調，第二波則是5月10日完成，第二波民調結果顯示，出來投票者增加不少，而投同意罷免票的比例降低，顯示罷韓議題被炒熱，市民投票意願增加。

日前韓國瑜公開呼籲支持者在當天不要去投票，並表示這將是他第一次，也是最後一次對罷免投票做出說明。接著李來希在臉書批「小燈泡的頭顱已經被她的媽媽踢到了高雄」，引發公憤，又轟陳建仁卸任副元首禮遇一事，是世紀大騙局，欺世盜名、要名要利，「就是不要臉」。

李來希失言加上韓國瑜出面呼籲韓粉不投票後，國民黨第三波民調出爐，雖於前兩次結果差不多，但會去投票者微幅降低，不過贊成罷免的則微幅升高。看來在韓國瑜喊話起了些微作用的同時，李來希的言論似乎也帶動同意罷免意願。

(中時電子報)