新北女婿吳鳳今到場揭幕，向市長侯友宜介紹新北之美。（許哲瑗攝）

兩人在紙條上寫下祝福。吳鳳雙語寫下「我愛你，新北」。（許哲瑗攝）

吳鳳秀出來台後寫的中文日記。（許哲瑗攝）

台北國際書展因疫情停辦，新北市將展覽搬回市府一樓大廳，即日起展出「撩你的新北。翻閱世界」特展，陳列新北市文學獎、會本讀物等好書外，結合撩妹語錄介紹新北市29區特色；新北女婿吳鳳今到場揭幕，向市長侯友宜介紹新北之美，大讚「新北防疫超前部署，讓新住民很有感！」

吳鳳來自土耳其、侯友宜來自嘉義朴子，兩人一搭一唱，體驗展覽遊戲，吳鳳熱情秀出來台後的中文手寫日記，以及和老婆在淡水拍攝的婚紗照；吳鳳談起和新北市的緣分說，第一次踏上台灣時，落腳在新北市新店區，娶了三重太太，選在淡水拍婚紗照，讓新北市從「異鄉」變成「故鄉」。

侯友宜說，新北市11萬新住民人口高居全國最多，新北市29區區區有特色，但他們的共通點，就是擁有大量移入人口，為新北市注入多元文化，隨著時代不停歇的變遷，這個遷徙的歷程持續流轉著，特展結合創意無限的撩妹金句，像是有句「這裡沒有水庫，但有對你的思慕」，象徵石門區特色，歡迎大家來新北市走一走。

侯友宜說，經過好幾個月線上閱讀、線上展覽的日子，疫情獲得控制，特展現場以全市29區撩話地貼，提醒民眾保持社交距離，同時也告訴大家，區語區之間就像你我彼此一般緊密連結，希望大家攜手度過疫情難關。

文化局長龔雅雯介紹，新北閱讀節搭上撩妹熱潮，藉由手繪質感插畫及詼諧文案，重新定義新北城市意象；像是三峽區的名產金牛角融入撩妹語錄，「金牛角再彎也沒有你笑得歡」，中和、永和永遠會傻傻分不清楚的路，化身撩妹金句「我想問一條路，一條到你心裡的路」等，都在網路上掀起熱烈討論。

文化局表示， 2020新北閱讀節「撩你的新北．翻閱世界」特展與市立圖書館各區分館「防疫大作戰」主題書展，同步展至5月31日止。

(中時 )