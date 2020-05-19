今天舉行「蔡英文政見跳票 執政成績不及格」記者會。（國民黨提供）

蔡英文總統將於明天正式連任就職，國民黨今天舉行「蔡英文政見跳票 執政成績不及格」記者會，除指出蔡政府在青年低薪、保障勞工、兩岸外交、司法改革等7個領域不及格外，也呼籲蔡政府勿用文青式詞藻來掩飾施政不力。文大教授吳盈德指出，私菸案、陳同佳案雷聲大雨點小，至今無進一步法律究責。

繼國民黨主席江啟臣上週五舉行「2020國政挑戰」記者會，公布蔡英文在低薪改善、年輕人發展、保障勞工、經濟發展、兩岸關係、外交關係與司法改革等施政不及格，其中司改更是死當後，國民黨今天進一步舉行記者會，邀請國家政策研究基金會財政組顧問施威全、文大法律系教授吳盈德針砭蔡政府在經濟與司改表現。。

文傳會主委王育敏引言，蔡英文2016年在總統府前，曾對全民許下「十大承諾」，但是四年執政下來，多項政見跳票，背棄對選民的承諾，既然817萬人民 投給你，蔡政府不可輕易毀信，要幫人民過更好的生活。

施威全批評，蔡政府執政下，對於台灣內需市場最重要的觀光產業持續下滑，連帶衝擊餐廳、夜市等民生產業，加上行政院護航中火，公然宣布中市府生煤自治條例部分條文無效，違憲干預地方自治。

施威全說，台灣在加入「跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）」面臨嚴峻處境，已經加入CPTPP的越南在我國之後急起直追，威脅台灣的石化與紡織產業，主導CPTPP的日本又積極與泰國招手，目前的處境如「缺乏人緣的同學，若能加入CPTPP，一下子就可多出10幾位朋友」，能否加入CPTPP決定台灣的經濟。

吳盈德指出，蔡政府四年任內爆發國民對「國民參與刑事審判法草案」的不信任、總統府專機走私醜聞、最高法院分案不公、政府捐助法律扶助基金會捐款不公、陳同佳事件爭議，種種重大事件，均有政治力介入其中，蔡政府不顧民意、不顧司法獨立性及公正性，讓人民對蔡政府的司法改革有很大問號。

王育敏表示，國民黨呼籲蔡英文在明天就職演說上，不要再用文青式的華麗詞藻，來美化包裝自己4年施政不力的問題，反之應真誠的提出未來四年的施政規劃，對全臺灣民眾許下莊嚴而負責任的承諾。

(中時 )