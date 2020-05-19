繼蘋果(Apple)、三星(Samsung)、華為(Huawei)、OPPO、小米(Xiaomi)、華碩(Asus)、realme 等手機廠商都紛紛推出真無線耳機(TWS)之後，宏達電(HTC)也終於跟上進度了！真無線耳機擺脫線材的束縛，使用上更安全(不容易勾到耳機線)便利的特性，贏得不少消費者青睞。如果你正在找尋下一個入手目標，HTC 的新品或許可以列入考慮。

近日有一款 HTC 打造的真無線耳機「HTC U Ear」通過了美國聯邦通信委員會(FCC)還有台灣國家通訊傳播委員會(NCC)的認證，通過後者認證代表取得了在台上市的資格，換言之 HTC U Ear 在台推出的時間已經非常接近。

從 NCC 型式認證資料庫所查詢到的資料，可以發現 HTC U Ear 採用了黑色充電盒，還有全黑色耳機的設計，跟華為 FreeBuds 3 以及 realme Buds Air 都所見略同，推出了蘋果 AirPods 所沒有的黑色款式。此外，採用了 USB Type-C 連接埠，充電速度可以期待。耳機設計方面，HTC U Ear 的風格則跟第一代、第二代 AirPods 都很接近。目前沒有其他消息顯示 HTC U Ear 是否會支援無線充電，仍待確認。另外比較值得注意的是，從認證資料相關照片來看，HTC U Ear 的充電孔並非採用對稱設計，更偏向角落，作法跟當年的 HTC Butterfly 2 很接近(充電孔不再底部正中央)。

熟悉 AirPods 產品的朋友可以知道，已推出三代的 AirPods(含 AirPods Pro)都僅有白色選項，官方並沒有推出其他顏色可選。因此，也讓替 AirPods 訂製顏色的服務應運而生，相關保護周邊的選擇也相當多。當然，為了配合 iPhone，目前 AirPods 第二代(選購無線充電盒)以及 AirPods Pro 都支援無線充電，但是仍舊搭配 Lightning 充電孔。這兩大特點都跟 HTC U Ear 不相同。

HTC U Ear 支援 USB Type-C 充電。(摘自NCC)

HTC U Ear 充電盒採用類似貝殼的上掀式設計。(摘自NCC)

另外，HTC U Ear 的充電盒也頗具特色，採用類似貝殼的設計，耳機放入後是平躺狀態。充電盒的耳機位置，還有耳機上各有兩個金屬接觸點，推測就是充電盒向耳機供電的接觸位置。目前 HTC U Ear 在台可能上市的時間店還不明朗，需等候 HTC 正式宣布。

(科技)