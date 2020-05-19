經濟部水利署與宜蘭縣政府在羅東運動公園新建「廣興抽水站」已於今（109）年1月完工，不僅可改善廣安村聚落與羅東都市計畫區北成里近運動公園區域多年的水患問題，同時也緩解下游五結低窪地區洪水負擔，估可減少區域淹水面積約46公頃，降低淹水深度至30公分以下，保護人口約4,600人，讓民眾有更安全宜居環境。

水利署表示，經由新闢的668公尺長分洪道水路及廣興抽水站，可將原本流入市區的羅東地區上游廣興排水（北成圳），直接抽排至羅東溪。廣興抽水站每分鐘可抽排720立方公尺的水量，相當於一座國際標準游泳池的水量可以在2分半鐘內抽完，汛期將可發揮防洪功效，降低水患風險，保護羅東人口密集區。

宜蘭縣地形特殊，每逢豪大雨常面臨水患威脅。水利署依據「冬山河排水系統規劃」報告，協助宜蘭縣政府在羅東運動公園南側，新建廣興抽水站，工程在105年11月開工，施工期間為降低對於環境、交通衝擊及民眾對於羅東運動公園使用需求，採取半半施工、地下推進工法、規劃妥善的替代路線等因應措施，克服相當難題，終順利完工。

(工商 )