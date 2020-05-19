新浪財經報導，A股三大指數19日全線開高，開盤後指數高位震盪，盤面上，半導體、機場航運等類股紛紛拉升。臨近上午收盤，指數總體震盪回落，部分個股沖高之後開始下挫。截至上午收盤，滬指漲0.53％，報2,890.56點；深成指漲0.7％，報10,997.56點；創業板指數漲0.87％，報2,133.17點。

從盤面上看，機場航運、REITs板塊表現較強；黃金、國防軍工、農業類股表現較差。

(工商 )

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