滬指午盤收漲0.53％ 11:502020/05/19 工商 黃欣 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新浪財經報導，A股三大指數19日全線開高，開盤後指數高位震盪，盤面上，半導體、機場航運等類股紛紛拉升。臨近上午收盤，指數總體震盪回落，部分個股沖高之後開始下挫。截至上午收盤，滬指漲0.53％，報2,890.56點；深成指漲0.7％，報10,997.56點；創業板指數漲0.87％，報2,133.17點。 從盤面上看，機場航運、REITs板塊表現較強；黃金、國防軍工、農業類股表現較差。 (工商 ) #滬指 #指數 #盤面上 #機場 #航運 也許您會感興趣 推薦閱讀 外資大退潮 今年賣超台股6,337億 創新高 04:102020/05/15 財經要聞 生技指數創新高 布局好時機 04:102020/05/15 投資理財 台股四千金駕到 520多頭行情加溫 04:102020/05/16 財經要聞 三率三升＋法人買超股 盤面亮點 04:102020/05/16 產業特刊 昇恆昌第二航廈 新商場獲國際大獎殊榮 04:102020/05/17 財經焦點 陸國家統計局：70城新宅價格指數 連漲55個月 12:242020/05/18 兩岸 《盤後解析》華為供應鏈殺聲隆隆 退守10740 15:062020/05/18 財經 滬指收升6點 終止兩連跌 16:522020/05/18 財經 自行車族群今日成盤面亮點 股價紅通通 10:412020/05/19 財經 A股高開 滬指逼近2,900點 11:072020/05/19 財經 財經熱門新聞 美國科技獵殺 不是大陸 這一國才是第一個犧牲者 - 財經 散戶注意！台股爆4大警訊 這周要小心了 - 財經 美華為禁令 啟動新一波去美化轉單潮 - 財經 520前…台積電恐爆這危機 專家驚洩台股「凶兆」 - 財經 校區旁住宅圈恐淪鬼城？專家：出現2數字很危險 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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