大陸銀保監會信託部主任賴秀福提交關於完善發展大陸中小企業債券市場建議，提出降低發債主體的准入門檻、豐富債券市場的投資主體、進一步發揮市場機制的作用、進一步加大中小企業債券創新力度等四方面建議。

證券時報報導，在降低發債主體准入門檻方面，賴秀福建議進一步降低發債主體的淨資產、負債率等硬性指標，多引入相對性指標，轉向關注企業成長性和創新型發展的軟實力，重視企業的潛在價值，投資於「潛力股」。

他指出，目前大陸債券市場對發債主體的資格要求較為嚴格，更有利於大型國有企業和政府融資單位利用債券市場融資，許多中小企業難以滿足發債條件，因此難以利用債券市場融資。這實質上限制債券市場融資功能的發揮，也未體現按照市場利率配置資金的原則。

賴秀福又認為，銀行間市場的機構投資者受制於種種原因對這類債券的購買意願不強，導致中小企業債券投資主體不足。他亦建議，逐步取消債券發行的強制評級要求，可考慮在中小企債券引入可轉股條款及分級制。

他指，官方亦應豐富債市投資主體，對比中小企貸款支持政策，制定鼓勵中小企債券投資的監管政策。同時亦要適度放寬合格機構投資者的投資限制要求，容許購買低級別債券。

(工商 )