台東縣某中學今日爆出制度不合理，如學生犯錯需要「抵處分」，必須勞動96小時才能抵掉1支小過，台東縣議員林東滿今在議會質詢此事，痛批「太過分」，教育處長林政宏也認為違反比例原則，將會著手調查，也將參考其他縣市做法，針對消過規定做檢討。

林東滿指出，學生犯小錯，校方必須給予警惕，同時提出抵消機會，因而有「消過」制度，但某中學規定，消除1支小過必須勞動服務96小時，以每位學生在校6小時計算，就必須花上16天，但不抵過，又將影響高中的入學分發，認為看「校長、主任爽或不爽」的消過制度太不合理，希望訂定統一標準。

林政宏則回應，記過警告不是要懲處學生，而是希望他們知錯能改，但抵過手段不能超過比例原則，更該符合教育目的，對於96小時抵過情勢也覺得太誇張，等同用另一種處罰取代，將會深入調查是否有相關情事，並參考其他縣市的消過做法再研議。

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(中時電子報)