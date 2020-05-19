中衛近期出的櫻花粉口罩，在口罩社團中討論度破表。（馮惠宜攝）

因應新冠疫情，中央禁止口罩出口，並規劃徵用國產口罩到6月底，屆時民眾購買醫用口罩會不會維持在每片5元或是回到疫情前1片約2元的行情，國內口罩品牌大廠CSD中衛透露：疫情爆發以來無論不織布、濾材、鼻樑條以及耳帶等原物料成本飆漲平均達118％，短時間醫用口罩價格是回不去了！

隨著疫情趨緩，國內醫用口罩供需也趨於平衡，未來結束口罩徵用後回復自由市場，許多昔日就經常性購買口罩的民眾莫不殷殷期盼價格可以回復到每盒50片180元至200元，甚至促銷時3盒可以盪到399元的價格；對此，中衛經理周令怡表示，未來將依照政府指示規範定價，即使政府全權開放給業者自訂，依目前原物料需求仍大於供給，平均漲幅達118％的現實，一片賣5元恐仍不敷成本。

周令怡說，雖然外銷訂單不斷湧入，業者迄今都不敢接單，目前業者都在等待政府給予更明確的指令，如未來開放多少比例外銷？要留多少做為醫療防疫用？對於市場價格有無規範等等。

周令怡也強調中衛身為口罩國家隊一員，與有榮焉，在國家徵用期間仍保留部分生產線生產彩色口罩，讓民眾在疫情期間排隊買口罩時仍時有驚喜，更因此在社群網站受到熱烈討論；2016年起中衛開始生產時尚、彩色口罩，還跟藝人姐姐謝晶燕合作出版黑色蕾絲版口罩，並與歐洲時尚品牌合作，把口罩變成時尚配件，未來回歸自由市場，中衛仍會走自己的路，不斷開發新樣色的時尚醫用口罩。

(中時 )