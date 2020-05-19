Wecare高雄尹立回擊，光復高雄口號與任何政黨無關，就是針對韓、要從他手中搶回高雄。（Wecare高雄提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄市長韓國瑜19日在議會怒斥罷韓團體以「光復高雄」作為活動口號是心態可議，對高雄民主是最大的汙辱。Wecare高雄尹立回擊，光復高雄口號就是針對韓一人，與任何政黨無關，就是要從韓手中搶回高雄。

韓表示，被異族統治才需要「光復」一詞，罷韓團體說法大錯特錯、荒唐可笑，也反映出罷韓團體內心認為高雄是他們的囊中之物。應該改成「光耀高雄」，讓高雄發光發熱。

尹立強調，「光復高雄」是要將市長位置給討回來，由高雄人重新進行選擇，無涉任何黨派。此外，也要從假新聞、污衊高雄的言論中，拿回高雄的詮釋權。

尹立痛批，一年半來高雄發展停滯，重大建設卻只停留在2018年的鐵路地下化，市政團隊也無心於市政，完全提不出屬於韓團隊的政績。

高雄過去在台灣名列前茅，韓上任後就沉淪，「光復高雄」就是要將高雄從各項具有社會公信力的調查中、吊車尾的窘境給拯救出來。

尹立認為，韓只講對一件事，就是光復高雄、罷免成功後，才能使榮光重歸高雄。尹立也請韓不要在臉上貼金，高雄市民不屬於任何政黨、而是從韓的手中光復高雄。

(中時 )