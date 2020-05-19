宜蘭縣議員陳傑麟在上屆議員任內期間，以妻子的姪子、阿姨等人作為人頭，詐領議員助理補助款342萬多元；一審依貪汙罪將陳男判刑2年、緩刑4年並褫奪公權4年，台灣高等法院改依使公務員登載不實罪判刑6月、可易科罰金，緩刑3年。檢不服可上訴。

高院表示，斟酌陳男已認罪，且在偵查全數繳回公費助理補助款，因此給予緩刑3年，並應於緩刑期內向公庫支付新臺幣20萬元，且因未宣告1年以上有期徒刑，故無褫奪公權之問題。

判決指出，陳男在2014年12月25日至2018年12月24日，擔任宜蘭縣議會第18屆議員期間，透過其配偶覓得人頭向縣議會申報公費助理，讓議會撥公費助理補助款給陳男找的人頭，詐領補助款342萬4258元。

宜蘭地方法院依利用職務機會詐取財罪判刑，但高院認為陳男支出私聘助理之助理費總額已達347萬元，支出大於收入，陳傑麟主觀上並無不法所有意圖及詐取公有財物的貪汙犯意，改依犯使公務員登載不實罪輕判。

(中時 )