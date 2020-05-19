梅雨季節報到強襲全台，昨(18)日晚間6時許大雨滂沱，有民眾發現泰山國小大門前痀僂著一位杵著拐杖的阿嬤，其眼眶泛紅，已分不出淚水還是雨水，面容憔悴的阿嬤頻頻擦拭淚水，並哀怨地說道「我上學忘記帶聯絡簿，怎麼辦？老師會生氣」，接著又說「我的聯絡簿被一個女生偷走了!拜託!能不能幫我找回來」，看似可憐!熱心民眾不忍阿嬤呆站在大雨中哭泣，於是撥電話求助警方幫忙。

林口警分局泰山分駐所所長張金全、警員詹品欣，接獲通報後趕進前往現場查看，一到場後，在泰山服務已有多年資歷的張所長一眼認出是轄內需要幫忙的失智老人魏姓阿嬤(78歲)，張所長不停地講笑話安慰阿嬤讓她放寬心，員警兩人協力攙扶下，開著巡邏車暫時載阿嬤返所休息。

經翻閱所內紀錄轄區失智老人紀錄簿冊，找尋其家人之聯絡方式，最後順利的通知到家屬前來接回，其女兒趕緊帶毛巾衣物前來泰山分駐所，並向分駐所員警點頭示意表達感謝，對於常期造成分駐所的負擔深感歉意。

林口警分局呼籲失智者需要家人、社會的細心照料與關懷，陪伴是最溫暖的幫助，「從心出發」即是最佳寫照。

(中時電子報)