南部地區隨氣溫上升作物蓬勃生長，而施肥旺季也登場，畜牧業每日產出的發酵沼液肥，既免費又可大量提供農民使用，應可成為農民最感興趣的省錢施肥良方。高雄區農業改良場（以下簡稱高雄場）籲請農友把握良機，向地方縣市政府農業局或環保局，尋求農牧沼液澆灌媒合，取得發酵液肥供作物生長所需，又能節省施肥與灌溉成本，可謂一舉多得。

高雄場戴順發場長表示，高屏轄區具有為數眾多的專業化且集團化畜牧養殖場，每日均產出大量畜牧糞尿廢水。廢水經過固液分離（產出沼渣）、厭氧發酵（產出沼液） 及曝氧沉澱等三段式處理，同時符合放流水標準後即排放到地面水體，然而因這些沼液富含大量水溶性氮、磷、鉀及微量元素，如果經稀釋後回歸農田澆灌，其實是作物良好的養分來源。經實驗證實，在棗園及蓮霧園稀釋澆灌沼液配合適度肥力調整，能生產品質良好的果實。而在玉米、四季蔥、青江菜、白菜及萵苣類之應用，增加稀釋沼液澆灌，均能比傳統施肥處理有更佳之收穫表現。

戴順發特別強調，由於畜牧沼液富含鹽基離子養分，不可直接澆灌，以避免造成作物鹽害（肥傷）。澆灌前，必須依不同作物，經5~10倍稀釋後再施用。有興趣的農民可向當地縣市政府農業局或環保局洽詢及申請，使畜牧沼液肥分還肥於田，並能減少灌溉用水的使用量，進而提升田間施肥效能。若農友在畜牧發酵沼液施肥澆灌調配技術上有進一步問題，歡迎逕洽高雄場，技術人員將竭誠為農友服務。

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