繼消息指出美國擬設立規模達250億美元的「鮭魚返鄉基金」鼓勵美企撤離中國後，又有消息人士透露那斯達克公司將收緊掛牌規範，可能使中國企業的股票首次公開發行（IPO）受到限制。

消息來源指出，那斯達克將公布IPO新規，提高部分中國企業在其證交所上市的難度。雖然那斯達克不會在相關變革中具體點名中國企業，但據了解，一些中國IPO明星股缺乏會計透明，且與內部有力人士關係緊密的擔憂，是促使該證交所採取行動的主要原因。

那斯達克將對中國IPO設下新規，這將成為美中兩個全球最大經濟體之間金融緊張局勢最新的引爆點。

除了金融市場之外，美國亦將持續升級與中國在製造業的角力，外媒報導，美國國會與政府官員正在討論制定新法，協助美國企業或主要供應商撤離中國，相關措施包括減稅、補貼與訂立新規等。消息人士透露，目前正在討論的方案包括設立規模達250億美元的「鮭魚返鄉基金」（Reshoring Fund），鼓勵企業回流美國。

(時報資訊)